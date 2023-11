Brasileiros repatriados da Faixa de Gaza desembarcam no Brasil

Os 32 brasileiros resgatados da Faixa de Gaza chegaram em Brasília, no Distrito Federal, no final da noite desta segunda-feira (13), e encerraram a longa espera de mais de um mês pela repatriação. Ao desembarcar, o grupo foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que usou a ocasião para acusar Israel de “terrorismo”.

– Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo, o Estado de Israel está cometendo mais um ato de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, que as mulheres não estão em guerra. Ao não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças – disse.

Os brasileiros conseguiram cruzar a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, no último domingo (12). De lá, eles seguiram de ônibus para Cairo, onde a aeronave VC-2, cedida pela Presidência da República, esperava para dar início ao voo com escalas em Roma (Itália), Las Palmas (Espanha) e na base aérea do Recife, antes do pouso em Brasília.

A passagem para o Egito, única fronteira que a Faixa de Gaza não divide com Israel, ficou completamente fechada até o início de novembro, quando um acordo com mediação dos EUA e do Catar possibilitou a saída gradual de palestinos feridos e estrangeiros. O Brasil, no entanto, não foi contemplado nas primeiras listas e a fronteira voltou a ser fechada, o que dificultou a repatriação.

Dentre as 32 pessoas que desembarcaram nesta segunda em Brasília, são 22 brasileiros, sete palestinos que têm RNM (Registro Nacional Migratório) e três palestinos que são familiares próximos. Integram o grupo, 17 crianças, nove mulheres e seis homens. Inicialmente, a expectativa era de que 34 pessoas fossem repatriadas.

Segundo o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, os resgatados vão passar duas noites em Brasília antes de seguir viagem para outras cidades. Eles receberão atendimento de saúde e psicológico, além de checagem de documentos e imunização.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Andre Borges