Brasiliense entra com queixa no comitê de arbitragem da CBF

O Brasiliense encaminhou, no último dia 23/9, uma reclamação ao comitê de arbitragem da CBF sobre a omissão do árbitro Antônio Márcio Teixeira da Silva ao relatar na súmula os fatos ocorridos no jogo da equipe candanga contra a Ferroviária. No duelo, foi marcado um pênalti inexistente contra o Jacaré após 13 minutos de paralisação e muita reclamação por parte do time paulista. Nenhum desses fatos foi narrado no documento.

O jogo terminou 1 x 0 para a Ferroviária, resultado que eliminou o Brasiliense da Série D. O lance que gerou a confusão aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo, quando Alex Murici derrubou Júlio Victor fora da área. O árbitro marcou falta, mas voltou atrás e assinalou a penalidade após forte pressão de jogadores e comissão técnica da Ferroviária que invadiram o campo para reclamar com o assistente Celso Luiz da Silva.

A justificativa de voltar atrás na marcação não foi relatada por Antônio Márcio Teixeira da Silva na súmula, assim como também não foi explicada em campo. O Brasiliense solicitou ao ouvidor de arbitragem da CBF, Manoel Serapião Filho, que tome as devidas providências em relação ao erro e à omissão da desastrosa arbitragem da partida.

Confira o pedido do clube:

Fonte Metropoles