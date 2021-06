Bráulio Bessa pegou Covid em gravação da Globo, diz jornal

O poeta Bráulio Bessa, conhecido por suas participações no programa Encontro com Fátima Bernardes, teria contraído o vírus da Covid-19 durante as gravações da série documental que gravava para a Globoplay. Segundo fontes do jornal Metrópolis, ele e outras quatro pessoas da equipe também ficaram doentes.

A Rede Globo confirmou, em nota, que uma pessoa havia testado positivo para a Covid-19 antes do início das gravações: “Antes de gravar o documentário sobre a obra de Bráulio Bessa, foi confirmado um caso de Covid-19 na equipe e, em cumprimento ao nosso protocolo de segurança, as atividades foram suspensas temporariamente”, informou a emissora.

Bráulio está gravando um documentário em formato de série que conta sua história e o impacto de suas poesias na vida das pessoas. Ele recebeu alta neste sábado (29), após passar quatro dias internado em um hospital em Fortaleza, onde chegou a ficar na UTI por um dia.

Fonte: Pleno News