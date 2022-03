Brechó de luxo NOBZ quer triplicar faturamento com novas tecnologias

Quando se fala em grifes de luxo, produtos de marcas como Chanel e Hermès são mais que acessórios. Eles são investimentos. É o que diz a CEO da Nobz, plataforma de compra e venda de produtos de luxo second hand, Bruna Soares. “As bolsas são os itens mais procurados, seguidas por sapatos, óculos e roupas. As melhores escolhas e os melhores investimentos estarão sempre relacionados a peças clássicas que são produzidas de forma contínua pela marca”, explica a executiva do brechó de luxo.

Os itens clássicos, aqueles que nunca saem de cena, costumam valorizar com o tempo, tornando-se ótimos investimentos. Exemplos disso são a bolsa Chanel 2.55, a mais desejada pela maioria das mulheres e que tem o valor reajustado anualmente pela marca, a Neverfull da Louis Vuitton, bolsa mais procurada e vendida na maioria dos brechós, e a Birkin da Hermès, icônica e mais cara das bolsas de luxo.

“Nosso propósito é dar acessibilidade ao produto de luxo. Conectamos pessoas que querem vender com aquelas que querem comprar, a partir de uma plataforma de fácil acesso e com mais de 5.000 produtos disponíveis”,

Bruna Soares, CEO da Nobz

O potencial de revenda de um produto em brechós de luxo é um dos principais pontos levados em consideração por jovens que consomem esses itens habitualmente. De acordo com a pesquisa de 2019 True-Luxury Global Consumer Insight do BCG-Altagamma, que ouviu mais de 12 mil pessoas em 10 países, 57% dos consumidores da geração Z levam isso em conta, enquanto apenas 22% da geração boomer pensa dessa forma. A pesquisa mostra ainda que o mercado de luxo de segunda mão tem crescimento estimado de 12% ao ano.

Fotos: Reprodução Instagram

Fonte: Forbes Brasil