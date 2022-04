Brentford derrota Chelsea por 4 a 1, com gol do dinamarquês Eriksen

Um gol de Christian Eriksen, dois de Vitaly Janelt e outro, nos minutos finais, de Yoane Wissa deram ao Brentford uma chocante vitória de virada por 4 a 1 sobre o seu vizinho do oeste de Londres, o Chelsea, pelo Campeonato Inglês neste sábado (2).

O zagueiro do Chelsea, Antonio Rüdiger, tirou o zero do placar, após um entediante primeiro tempo em Stamford Bridge, ao soltar um chute venenoso a 35 metros de distância no terceiro minuto da etapa final que ainda pegou na parte de dentro da trave.

Mas a vantagem do campeão europeu durou apenas dois minutos, antes de Bryan Mbuemo dar a assistência para Janelt marcar.

Mbuemo depois deu um passe preciso para o segundo do Brentford, marcado por Eriksen, o primeiro gol do dinamarquês pelo seu novo time, aos nove minutos.

Eriksen, cuja carreira foi colocada em xeque após ele sofrer um ataque cardíaco durante a Eurocopa do ano passado, havia marcado duas vezes em duas partidas pelo seu país durante a última pausa para jogos de seleções.

Janelt levou o setor de visitantes de Stamford Bridge à loucura, aos 15 minutos, com um chute por cobertura, após passe de Ivan Toney.

O reserva Wissa colocou a cereja no bolo, aos 42 minutos, para condenar um opaco Chelsea à sua primeira derrota em casa desde setembro.

O Chelsea permanece em terceiro lugar no Campeonato Inglês, e o Brentford pulou para 14º.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters