Breves, na Ilha de Marajó, recebe projeto E+ Caravana da Equatorial Pará e Belém tem mutirão de serviços

Na cidade do Marajó, clientes podem participar do sorteio de 50 geladeiras novas e realizar inscrição em curso profissional de design de sobrancelhas.

De 11 a 14 de setembro, diversos serviços serão oferecidos pela Equatorial Pará, através do projeto E+ Caravana, para a população de Breves, na Ilha de Marajó. O local do evento será na Praça do Operário, bairro Centro, das 8h às 12h e das 14h às 17h30, com exceção do último dia que será apenas das 8h às 12h. Entre os serviços está o sorteio de 50 geladeiras, além de troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, negociação de débitos com condições especiais, cadastro na Tarifa Social, inscrição para o curso profissional de design de sobrancelhas, além de shows culturais gratuitos.

Já o bairro do Tapanã, em Belém, receberá um mutirão de serviços com negociação de débitos, cadastro na tarifa social e troca de lâmpadas. O evento ocorrerá de 11 a 15 de setembro, das 8h30 às 12h.

Veja a programação de serviços em Breves

Sorteio de geladeiras

Em Breves, os clientes cadastrados na Tarifa Social de energia poderão realizar a inscrição para o sorteio de 50 geladeiras novas e eficientes. O sorteio será na quinta-feira, 14, a partir das 18h, também na Praça do Operário. A entrega dos eletrodomésticos será no dia seguinte, no mesmo local, a partir das 8h30, quando os clientes levarão suas geladeiras antigas para receberem as novas.

Show cultural

Para acompanhar o sorteio, na quinta-feira, 14, haverá o evento “A Energia da Cultura em você”, que terá a apresentação gratuita da banda Xeiro Verde, Banda Top X e Gil dos Teclados.

E+ Profissional

Durante a caravana, serão ofertadas 15 vagas para o curso gratuito de design de sobrancelhas. As inscrições serão realizadas durante a ação e a capacitação iniciará na semana seguinte. Os interessados devem levar documentação pessoal (RG e CPF) e uma conta de energia para se inscrever.

Tarifa Social

A Tarifa Social é um benefício do Governo Federal que concede até 65% de desconto na tarifa de energia. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de Led

Através do Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, que visa incentivar o consumo sustentável, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led. Com o uso das luminárias de led, as famílias podem ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviços:

1 – E+ Caravana Breves

Quando: 11 a 14 de setembro

Horário: 8h30 às 12h e das 14h às 17h30, com exceção do último dia que será até 12h

Local: Praça do Operário, bairro Centro

2 – Mutirão de serviços em Belém

Quando: 11 a 15 de setembro

Horário: 8h30 às 12h

Local: Igreja Assembleia de Deus (rua Ilha Verde, N° 39, Jardim Primavera, Tapanã)

