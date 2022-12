Breves recebe novas doses e intensifica vacinação contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Breves, no Arquipélago do Marajó, recebeu novas doses de vacinas Coronavac e Pfizer e acrescentou ao estoque de Astrazeneca para manter a imunização disponível para todos os públicos, do pediátrico a partir de seis meses até os idosos. A aplicação é feita no Ambulatório Municipal e na UBS Ribeirinho diariamente, exceto nos finais de semana e feriados (veja os horários abaixo).

Estão habilitados para a primeira dose as crianças com mais de seis meses, adolescentes e adultos que ainda não se imunizaram.

A segunda aplicação é para qualquer pessoa que tenha tomado a primeira dose há 30 dias. A terceira dose é para pessoas com 12 anos ou mais que tenham tomado a segunda dose há quatro meses.

E a quarta dose é para pessoa com 18 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose há quatro meses.

De acordo com o último boletim epidemiológico, sete pessoas contraíram o vírus nas última semana. Um brevense está internado em outro município.

O boletim revela, também, que 93,3% da população já tomou a primeira dose, 75,8% a segunda, 45,5% a terceira e que 10,5% já tomaram a quarta dose.





Fonte: Notícias Marajó/Foto: Divulgação