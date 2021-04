Briga com a Google pode deixar aparelhos Roku sem YouTube TV

A empresa do setor de streaming Roku comunicou aos usuários que eles em breve podem ficar sem acesso ao aplicativo da YouTube TV. O serviço pode simplesmente desaparecer da interface dos dispositivos nos próximos dias, de acordo com a mensagem.

O motivo é uma briga entre a companhia e a Google, com a Roku acusando a parceira de tentar “controlar a plataforma” e “favorecer os próprios produtos” na interface de usuário do streaming. A gigante teria pedido muitas concessões para permitir a execução do aplicativo, desde pré-requisitos de hardware até acesso privilegiado aos dados dos consumidores, além de uma fila exclusiva de resultados de busca.

A atitude é considerada anticompetitiva, predatória e discriminatória pela fabricante, mas a Roku ainda busca um acordo no contrato para manter o aplicativo selecionável.

O lado da Google

Em um comunicado enviado ao site The Verge, um representante da Google afirmou que as empresas estão trabalhando “para chegar a um consenso que beneficie os clientes e espectadores”, além de negar as acusações sobre pedir privilégios.

A companhia ainda diz não concordar com as “táticas” e “alegações sem embasamento” empregadas pela Roku na negociação, mas deseja resolver a pendência para favorecer o consumidor.

Além de ser a responsável pelo YouTube, a Google está no mercado de hardware de dispositivos de streaming há anos com o Chromecast. A Roku chegou ao Brasil a partir de 2020, primeiro em uma parceria com a fabricante AOC e depois com o acessório individual.

Fonte: The Verge / TecMundo