Briga começa em rede social e termina com mulher morta

Uma mulher foi presa suspeita de matar outra mulher, em Betim (MG), no último sábado (22). A Polícia Militar apontou que o crime teria ocorrido após uma briga nas redes sociais. As informações são do G1.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi Ana Paula Amaral de Faria, de 34 anos. Ela participou de uma confraternização em um bar quando foi vista pela suspeita, que tem 42 anos de idade. As duas começaram a brigar no local.

A suspeita teria atingido Ana Paula com uma faca de cozinha. A vítima foi ferida nos braços, tórax e ombro. Ela chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

A suspeita foi encontrada com os pés, calça e rosto sujos de sangue. A polícia apreendeu a faca usada no crime e o celular da suspeita.

No início do mês, Ana Paula teria feito uma postagem nas redes afirmando que comprou pão com “carrapato e um monte de sujeira” na padaria onde a suspeita trabalha. Na publicação, a suspeita escreveu: “isso não vai ficar assim”.

A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e permanece à disposição da justiça.

