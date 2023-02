Briga de foice

Enquanto o governador Helder Barbalho se encontra em agenda oficial em Londres, a convite do Rei Charles III, nos bastidores da política, há uma disputa bem grande entre os aspirantes às autarquia do chamado segundo escalão do governo. O chefe do executivo está escolhendo com calma sua nova equipe de trabalho para gerir a máquina administrativa ao longo de seu segundo mandato. Dizem, à boca pequena, que uma das maiores disputas ocorre no segundo escalão da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que é ocupada pelo ex-deputado federal Cássio Andrade, do PSB.