Briga entre passageiros faz voo da Gol atrasar 1 hora

Nesta quinta-feira (2), um vídeo viralizou nas redes sociais por mostrar uma briga entre passageiros. O episódio ocorreu em uma aeronave da Gol que ia partir de Salvador com destino a São Paulo.

A Gol disse que a confusão ocorreu antes da decolagem. As pessoas envolvidas no tumulto foram retirados do avião e não seguiram viagem. As informações são do G1.

Nas imagens, um grupo de mulheres é visto gritando entre si. Elas também deram tapas e puxaram o cabelo umas das outras. Comissários e outros passageiros tentaram separá-las, mas a briga continuou. Os nomes delas não foram divulgados.

A companhia aérea não revelou o motivo da briga. O tumulto causou um atraso de cerca de 1 hora no voo G3 1659.

A Gol lamentou o caso e destacou que ações tomadas pela equipe de tripulantes tiveram como foco a segurança.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo