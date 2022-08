Briga termina com dois filhos de ex-vereador esfaqueados em Marabá

Na tarde deste domingo (7), uma tragédia quase atingiu a família do ex-vereador Raimundo José de Souza, conhecido como “Chefinho”, pois uma briga entre irmãos terminou com dois filhos do político feridos a golpes de faca, no interior da residência do próprio pai.

De acordo com as primeiras informações, a briga ocorreu, no interior de uma casa comprada por “Chefinho”, próximo ao Bairro Vale do Itacaiunas, no Núcleo Cidade Nova. A motivação do duelo ainda é desconhecida, mas tudo teria começado durante “bebedeira”.

Segundo pessoas próximas à família, durante a confusão, os dois irmãos, identificados como Taylor Gomes de Sousa, conhecido como “Teba”, e Blando Gomes de Sousa ficaram feridos a facadas e foram conduzidos para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), em estado grave.

Existem poucas informações a respeito das circunstâncias da briga, mas “Teba” teve que passar por uma cirurgia. Já Blando Sousa foi medicado, recebeu curativos e teria sido liberado pelo médico de plantão.

Fonte: Portal Debate