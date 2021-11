Brigitte Bardot é multada em 20 mil euros por ofensas racistas

Ao criticar supostos maus-tratos a animais em ilha francesa no Índico, atriz chamou habitantes locais de ‘selvagens’ e ‘degenerados’

A atriz francesa Brigitte Bardot, de 87 anos, foi condenada nesta quinta, 4, a pagar uma multa de 20 mil euros (aproximadamente R$ 130 mil) por insultos raciais contra habitantes da ilha de Reunião, posse da França no Oceano Índico. A corte de Saint-Denis, cidade vizinha a Paris, considerou que a atriz foi racista em uma carta direcionada ao governador da ilha em 2019, na qual ela criticava supostos maus-tratos aos animais. No documento, a atriz afirmou que a população de Reunião ‘manteve seus genes selvagens’, comparou o local à ‘Ilha do Diabo’ e disse que ‘a população degenerada ainda está imbuída de tradições bárbaras’. Segundo ela, os bichos estavam sendo envenenados, feridos e amputados, cachorros e gatos são usados como iscas para tubarões e é comum decapitar cabras e bodes em rituais indígenas. Além de Bardot, o assessor de imprensa dela, Bruno Jacquelin, foi multado em 4 mil euros (R$ 25.580) por cumplicidade.

A declaração teve bastante repercussão quando ocorreu, com a então ministra das relações exteriores da França, Annick Girardin, respondendo em carta aberta que racismo não é uma questão de opinião, e sim um crime. Bardot é bastante conhecida pelo ativismo em defesa dos animais, causa à qual se dedica desde que parou de atuar em 1973. A advogada da atriz no caso, Catherine Moissonier, afirmou que ‘defender animais é a vida dela’ e que ‘a angústia dos animais é uma realidade em Reunião’. Já o advogado de um dos impetrantes afirmou que a declaração é um absurdo e não há destino trágico dos animais na ilha. Bardot costuma ser próxima de políticos da extrema-direita francesa e já foi condenada a pagar multas por questões raciais antes.

Fonte Jp