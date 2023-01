Brincadeira de mau gosto ou ameaça veradeira deixam em pânico moradores de Igarapé-Açu

“Massacre; 6.1.23”. Com corretivo, alguém escreveu a mensagem que abre este texto na porta do banheiro masculino da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nilo de Oliveira, localizada no centro da cidade de Igarapé-Açu, a 117 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, região do Salgado.

O caso vinha sendo mantido em sigilo entre a direção, professores e a Polícia Civil na cidade, mas acabou viralizando pelas redes sociais, tomando, assim, grandes proporções e deixando moradores e a comunidade escolar, como um todo, preocupados.

A direção da Escola Nilo de Oliveira disse ter tomado todas as providências para manter a segurança de funcionários e estudantes, afinal, ameaças do gênero já foram feitas em várias outras escolas por todo o Estado do Pará. Segundo a direção do estabelecimento de ensino, as autoridades policiais foram acionadas para apurar os fatos, assim como, a Secretaria de Estado de Educação – Seduc, já está ciente dos fatos.

O período letivo deve se encerrar, em Igarapé-Açu, exatamente no dia 6 janeiro, portanto, amanhã, sexta-feira, 06, data da ameaça que pode ser uma brincadeira de mau gosto ou ter algum fundo de verdade.

De qualquer maneira, a Polícia Militar já está avisada para agir em caso de algum ato suspeito.

