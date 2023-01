Brincadeiras, shows e apresentações animam público no espaço da Sejel na Avenida Cultural

O espaço da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) na 3ª edição da Avenida Cultural teve atividades para todas as idades e públicos no último domingo, 22. O projeto da Prefeitura Municipal de Belém teve muitas atividades gratuitas na avenida Presidente Vargas, entre as ruas Gaspar Viana e Riachuelo, trecho interditado para o lazer da população.

A programação da Sejel contou com a apresentação de ginástica artística e musical da jovem Anabella Moura junto com a banda Quarto Grau, o ballet de Tainá Leite, e as rimas de rap da dupla Félix e Abacate. Além das tradicionais aulas de alongamento, a dança do grupo parafolclórico Santo Agostinho, brincadeiras e desenhos para as crianças.

Para a jovem cantora e ginasta rítmica Anabella Moura, que foi semifinalista do programa The Voice Kids, apresentar-se gratuitamente para o público na Avenida Cultural foi muito bom. “Muita gente que não consegue ir em um show, ou em um restaurante, para poder me ver cantar pode vir aqui. As pessoas podem me ouvir cantar, dançar e curtir da maneira delas. Não só a mim, mas o público pode vir aqui e ver qualquer outra apresentação”, elogiou. Antes da apresentação musical Anabella fez uma breve demonstração de ginástica rítmica, que também pratica. “Espero fazer isso muito mais vezes”, declarou.

A estudante de Educação Física Aida Nunes, 45, esteve pela primeira vez na Avenida Cultural. Ela que utiliza cadeira de rodas não parou um minuto de dançar durante as aulas dos professores da Sejel. Aida foi de Ananindeua até a avenida Presidente Vargas. “A dança tira o estresse de casa, de uma rotina sobrecarregada de trabalho que nós temos. Há três anos estou dançando. A dança para mim é fundamental”, afirmou.

A administradora Suellen Pinho, 39, levou os sobrinhos para passear neste domingo. A pequena Letícia Souza, de três anos, e Arthur Souza, de sete, desenharam e pintaram muito na tenda da Sejel. “Eu já tinha vindo no ano passado.Eles gostam de passear no domingo com a família. Eles estão de férias então tem que aproveitar”, falou. O problema para Suellen era convencer as crianças a irem embora da Avenida Cultural. “Está tão divertido que eles não querem ir embora, não consegui convencer. Eles ainda querem fazer a pintura na pele”, relatou.

A titular da Sejel,Carolina Quemel, ressaltou o papel da Prefeitura de Belém em proporcionar mais um domingo de lazer, cultura e diversão para a população. “A Sejel participa dessa grande união de forças com os outros órgãos da Prefeitura de Belém para trazer muitas atividades para a população na Avenida Cultural. Agradecemos o empenho dos servidores da Sejel, dos nossos apoios e artistas”, declarou.

A Avenida Cultural é um projeto da Prefeitura de Belém, realizado por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). A programação geral contou ainda com dois palcos da Fumbel e o apoio de diversos outros órgãos municipais.

Texto: Vito Gemaque

Fonte: Agência Belém/Foto: Vito Gemaque/Sejel