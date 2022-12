Brinquedos, alimentos e roupas são entregues para Natal de famílias ribeirinhas impactadas por Belo Monte

Centenas de brinquedos e dezenas de cestas básicas, calçados e peças de roupas foram distribuídos desde o último dia 14 em comunidades do rio Xingu, na região de Altamira, no sudoeste do Pará. As doações foram arrecadadas pelo Ministério Público Federal – MPF e pelo Conselho Ribeirinho, por meio da campanha Natal no Beiradão.



O objetivo dessa campanha anual é tornar mais feliz o Natal de crianças de famílias ribeirinhas impactadas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte.



A equipe da campanha agradece muito a todas as pessoas que contribuíram para alegrar o Natal de tantas crianças e levar esperança às famílias ribeirinhas.



Há sete anos as famílias foram expulsas do rio Xingu para o enchimento do reservatório da usina e ainda não retornaram ao seu território.

Essas famílias tiveram suas vidas suspensas e sobrevivem com dificuldade em um rio transformado. Algumas famílias reocuparam seus antigos locais. Outras aguardam na periferia de Altamira pela possibilidade do retorno.



Mesmo com tanta violência e sofrimento, as famílias ainda sonham com que filhas e filhos possam manter vivo o modo de vida ribeirinho no Xingu.



Imagem: Ascom/MPF