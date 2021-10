Brinquedoteca da Uepa abre inscrições para curso de brinquedista

Formação é voltada para práticas sobre o brincar e a brinquedoteca em diferentes áreas de conhecimento.

A Brinquedoteca Joana D’arc, espaço vinculado ao curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará (Uepa), abriu inscrições para o curso de formação de brinquedistas, que será realizado de 8 a 17 de novembro. Os interessados podem se inscrever por meio de formulário eletrônico até o dia 8 de novembro.

O curso será feito em formato híbrido. As atividades teóricas serão realizadas de forma on-line, das 14h30 às 18h30. Já as atividades práticas serão realizadas presencialmente na Brinquedoteca Joana D’arc, nos mesmos horários.

A universidade informou que o número de vagas é limitado para os primeiros 25 inscritos. Quem se inscrever após o fechamento da turma poderá acompanhar apenas virtualmente.

O curso de brinquedista oferece 45 horas complementares e material didático. A taxa de inscrição é de R$75 para estudantes e R$150 para profissionais.

A formação é voltada para o debate de práticas sobre o brincar e a brinquedoteca em diferentes áreas de conhecimento.

“Sabemos que a brinquedoteca tem amplos aspectos de campos, como na brinquedoteca hospitalar, universitária, comunitária e educacional pedagógica. Ela é bastante ampla no sentido do alcance, para as pessoas que tenham interesse em desenvolver trabalhos dentro da área”, declara a coordenadora da Brinquedoteca Joana D’arc, Ana Cristina de Oliveira.

Programação

Durante o curso serão ministradas as seguintes palestras:

Processos Históricos da Toy Library e Brinquedotecas no Estado do Pará

Contação de Histórias

O Brincar na Brinquedoteca Hospitalar

Os Jogos e Brincadeiras Cooperativas

Pensar a Brinquedoteca: organização e funcionamento de experiências dialogadas

Os Brinquedos Sustentáveis e as Diferentes Possibilidades do Brincar

O Jogo Pedagógico: o corpo e os ritmos.

Fonte G1