Brinquedoteca da UEPA abre inscrições para o projeto “Circuito Lúdico”

Uepa abre inscrição para a formação de novas turmas para o projeto “Circuito Lúdico”, que tem como objetivo proporcionar mais qualidade de vida para adultos e idosos paraenses. As inscrições são gratuitas e pode ser realizada até o dia 21 na Uepa Campus III, no bairro do Marco em Belém.

As atividades físicas serão realizadas ás terças e quintas-feiras, com turmas pela manhã e pela tarde. São disponibilizadas 20 vagas para cada turno e podem fazer parte do projeto pessoas a partir de 50 anos de idade.

O programa foi criado com o objetivo de resgatar a qualidade de vida do público da terceira idade, com ações principalmente voltadas para a saúde. O circuito lúdico é realizado em parceria com o Núcleo de Esporte e Lazer (Nel) DA Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Veja os documentos necessários para a inscrição:

É necessário informar telefone pessoal e de alguma familiar, além de apresentar os seguintes documentos:

– Duas fotos 3×4,

– Cópia da identidade,

– Cópia do comprovante de residência,

– Atestado médico atualizado, autorizando as atividades e o comprovante de vacinação contra Covid-19 e Influenza.

Foto: Rosani Oliveira / (Nel Seduc)