Brinquedoteca é aliado no tratamento de crianças no Hospital Regional de Marabá

A brinquedoteca é um dos recursos utilizados para auxiliar no tratamento de pacientes pediátricos, o espaço localizado no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, atrai cada vez mais a atenção dos pequenos, pois o ambiente proporciona atividades lúdicas, artísticas e culturais durante todo o ano.

O recurso terapêutico ajuda a suavizar o sofrimento, desconforto e o estresse que são causados em algumas crianças, durante o período de internação hospitalar, é o que diz a analista de humanização do HRSP, Flavia Fernandes.

“Neste espaço proporcionamos um atendimento humanizado à criança e sua família, por meio de atividades que auxiliam na recuperação, amenizando os traumas psicológicos da internação por meio de atividades lúdicas”, explica a profissional.

Quem não deixa mentir sobre a importância do espaço, é a pequena paciente Weslany Vieira de apenas seis anos de idade, que está no hospital desde o dia 2 de agosto, frequenta regulamente o espaço, que conta com brinquedos, livros, jogos pedagógicos e programação infantil educativa na TV.

“A brinquedoteca é o meu lugar preferido, aqui eu posso desenhar e fazer muitas pinturas, assistir meus desenhos favoritos. Mas, a melhor parte são as brincadeiras, que são bem divertidas”, conta a menina.

Quando o quadro clínico da criança não permite o deslocamento até o espaço, o atendimento é realizado no leito pela brinquedista, de acordo com as orientações médicas.

O HRSP presta atendimento 100% gratuito pelo SUS (Sistema ÚNICO DE Saúde), é o único da região a dispor da Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) exclusiva para crianças e adolescentes. São nove leitos de UTI Pediátrica além de 11 leitos de enfermaria de cuidados intermediários e pediátricos.

No primeiro semestre deste ano, a brinquedoteca do Hospital, prestou atendimento a 173 crianças e adolescentes na faixa etária de 01 a 14 anos de idade, que participaram de 344 atividades.

Fotos: Divulgação