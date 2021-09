Britney Spears desativa perfil no Instagram (mas só para curtir o noivado)

Os fãs de Britney Spears se surpreenderam na tarde de hoje ao notar que o perfil da cantora no Instagram foi desativado. Porém, podem ficar tranquilos! Ela está apenas “dando um tempo” das redes sociais.

Depois de causar bastante comoção, a estrela pop, de 39 anos, usou sua página no Twitter no final do dia para explicar: ‘Não se preocupem, gente, apenas dando um tempo das redes sociais para celebrar meu noivado! Eu estarei de volta em breve”.

No domingo, Britney anunciou seu noivado com Sam Asghari na rede social. Hoje mais cedo, antes de a conta ser desativada, ela falou sobre o movimento #FreeBritney, após seu pai concordar em deixar sua tutela.

“Crescer em um mundo onde basicamente tudo que fiz era controlado por outra pessoa, espero que essa mensagem chegue às pessoas manipuladas por um sistema. Não, você não está sozinho e você não é louco”, disse.

“Esperei 13 anos e contando pela minha liberdade”, continuou, em outro trecho. Desde junho, a cantora tem exposto abertamente os problemas envolvendo sua tutela, comandada por Jamie Spears desde 2007.

Apesar de já ter manifestado anteriormente o interesse em dar uma pausa nas redes sociais, Britney mantém uma frequência de postagens no Instagram, compartilhando sua rotina, danças e alguns cliques sensuais.

FONTE SPLASH UOL