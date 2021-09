Britney Spears vence batalha judicial e tutela do pai é suspensa

Após mais de 13 anos de controle e abuso de poder, Britney Spears está próxima de uma vitória definitiva no caso contra o pai. Nesta quarta-feira (29/9), um juiz do Tribunal de Los Angeles suspendeu Jamie Spears do controle financeiro e patrimonial da carreira da artista.

Temporariamente, o contador público John Zabel foi nomeado como responsável por supervisionar as finanças da estrela do pop. A decisão é um grande passo para Britney se libertar do acordo que perdura há muito tempo.

De acordo com NBC, um documento tramita no Tribunal Superior de Los Angeles, nos EUA, onde Jamie, concordou em deixar a tutela. Ele declara que sua filha “tem o direito de que o Tribunal considere seriamente se esta tutela não é mais necessária”.

O advogado de Britney, Mathew Rosengart, diz que é uma jogada para que Jamie fuja dos holofotes após a acusação de extorsão feita pela defesa da cantora, mas acredita que isso não vai acontecer. “Ele quer escapar da justiça e da responsabilidade e evidentemente fará ou dirá qualquer coisa para evitá-lo”, disse.

Recentemente, a Netflix lançou um documentário sobre o caso. Também é um grande momento para todos os apoiadores do movimento #FreeBritney. No Brasil, alguns fãs da cantora se reuniram no Museu de Arte de São Paulo para protestar e pedir a liberdade da cantora.

