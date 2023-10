BRT Metropolitano: Governo estadual libera a quarta passarela da rodovia BR-316

Para garantir mais conforto e segurança a pedestres e ciclistas, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) liberou, ontem, sábado, 30, a quarta passarela do BRT Metropolitano, em Ananindeua. Nove ainda serão entregues até 2024. Já foram liberadas outras três, nos quilômetros 4, 6 e 7 da Rodovia BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém.

“Antes eu atravessava no meio da pista. Agora melhorou muito, com a passarela a gente não corre o risco de atravessar na pista, só com segurança”, afirmou a moradora do bairro de Águas Lindas, Francisca Albuquerque, que aprovou a passarela.

O NGTM está implantando 13 passarelas ao longo dos primeiros 10.8 quilômetros de rodovia – trecho gerenciado pelo Governo do Estado –, que vai desde o Entroncamento até Marituba. Com 52 metros de extensão e distância de 600 a 700 metros entre elas, as passarelas têm estrutura metálica e piso em “steel deck”, uma laje mista de forma metálica com concreto armado.

A passarela entregue neste sábado foi a de número 7, que fica localizada no km 4 da rodovia BR-316, próximo a antiga Arena Yamada, no bairro da Águas Lindas. Todo o acesso a essa passarela se dará, inicialmente, pelas rampas projetadas para atender ciclistas e cadeirantes. A rampa que dá acesso ao canteiro central do BRT está temporariamente bloqueada, pois a área ainda se encontra em obras.

“Na medida em que as passarelas ficarem prontas, vamos liberar para uso da população. Buscamos garantir a segurança de pedestres e ciclistas, além de dar mais fluidez ao tráfego de veículos ao longo dos primeiros quilômetros da rodovia”, afirma Eduardo Ribeiro, diretor geral do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Imagem: Agência Pará de Notícias