Bruce Willis perdeu alegria de viver após demência, diz amigo

Bruce Willis está perdendo suas habilidades de comunicação e sua “alegria de viver”. A informação foi revelada por Glenn Gordon Caron, amigo do ator.

Em entrevista ao New York Post, o produtor descreveu como está sua relação com o artista, que foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) em fevereiro deste ano.

– Eu tentei muito permanecer na vida dele. O que torna [sua doença] tão alucinante é que se você já passou algum tempo com o Bruce Willis, não há ninguém que tenha mais alegria de viver do que ele. Ele amava a vida – disse.

E acrescentou:

– Minha sensação é que nos primeiros três minutos iniciais [das nossas conversas] ele sabe quem eu sou. Ele não é totalmente verbal; ele era um leitor voraz – não queria que ninguém soubesse disso – e não lê mais. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce. Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi.

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e precisou parar de atuar. No início deste ano, a família compartilhou um comunicado atualizando o estado de saúde do ator.

– A condição de Bruce progrediu e agora temos o diagnóstico de demência. Infelizmente, os desafios da comunicação são apenas um sintoma da doença que ele enfrenta – diz.

CARREIRA

Bruce Willis despontou na televisão ao lado de Cybill Shepherd na série A Gata e o Rato, pela qual ganhou um Emmy e um Globo de Ouro em 1987.

Tornou-se instantaneamente uma figura cultuada ao viver o papel do destemido policial John McClane em Duro de Matar (1988), filme que se transformou em uma franquia sucesso de bilheteria.

Após dar voz ao bebê Mikey na comédia de sucesso Olha Quem Está Falando (1989), protagonizada por John Travolta, voltou a dividir as telas com o ator e piloto de avião em 1994 no renomado longa-metragem Pulp Fiction: Tempo de Violência, dirigido por Quentin Tarantino.

Bruce Willis teve uma carreira profícua como herói em filmes de ação na década de 90 com títulos como Os 12 Macacos, Armageddon e O Quinto Elemento.

Contudo, em 1999, deu uma guinada importante em sua carreira ao interpretar um psicólogo infantil no aclamado suspense O Sexto Sentido. No ano seguinte, o ator recebeu outro Emmy por sua participação na série Friends.

O nome de Willis aparece em mais de 100 produções, um catálogo diverso que conta com sucessos que marcaram a história do cinema, mas também dezenas de produções de baixo orçamento com as quais se envolveu nos últimos dois anos de sua carreira.

Nascido em 19 de março de 1955, formou com a também atriz Demi Moore um dos casais mais conhecidos da indústria do entretenimento na década de 90. Os dois permaneceram juntos por 13 anos e tiveram três filhas (Rumer, Tallulah e Scout).

O ator é casado com Emma Heming desde 2009, com quem tem outras duas filhas, Evelyn e Mabel.

*AE

Fonte: PLeno News/ Foto: EFE/Ursula Dueren