Bruna Barros prepara lançamento de single autoral

Bruna Barros retorna as apresentações presenciais com uma grande novidade para o público que a acompanha há décadas na cena musical de Belém. A artista paraense está em preparação para o lançamento de um trabalho autoral que promete conquistar o povo paraense pela sua musicalidade, ritmo e voz marcante da artista.

“Sempre o lançamento de um trabalho autoral pra um artista é o nascimento de um filho. O artista pode ter 500 músicas autorais, mas ele se sente pai/mãe de cada vírgula e de cada acorde, é um momento muito especial e estou ansiosa para compartilhar com vocês meu novo trabalho”, comenta Bruna sobre sua nova produção autoral que será um single.

Por cantar os mais diversos estilos musicais que estão em alta no Pará e no Brasil, Bruna Barros se ressalta em meio aos artistas paraenses por sua voz contagiante e energia de palco que são fundamentais para que o público sempre volte a apreciar suas apresentações. Mesclando grandes sucessos da música paraense aliado aos sons que estão em alta na música sertaneja, piseiro e forró nacionais, a cantora cria seu repertório que atrai uma multidão de pessoas.

“Agradar o público que vai até o meu show é o meu objetivo número um, por isso eu sempre me doo a cada apresentação. Subo no palco como se fosse a primeira vez, e a cada sorriso, a cada dança, a cada pedido do público, pra mim é muito recompensador, me faz sentir realizada”, explica Bruna sobre o feedback que recebe do público.

Bruna descobriu que queria seguir carreira musical quando tinha 16 anos, ao cantar na igreja na qual fazia parte. Esse momento foi fundamental para jovem lapidar seu talento e sentir que era realmente isso que queria seguir na sua vida, e apesar de não ser fácil, ela sempre se manteve focada em se tornar uma grande artista regional. Sua carreira profissional começou quando os convites para ela participar de bandas locais, começaram a chegar, e a cantora percebeu o momento certo de mergulhar neste desafio que só lhe trouxe boas experiências profissionais.

Hoje, a cantora se apresenta de forma solo, mas acompanhada da sua fiel banda formada por: Fábio Marques na guitarra; Rubinho Silva no baixo e Juninho Uchôa na bateria. Hoje em dia, Bruna se prepara para um dos maiores desafios da sua carreira, que é justamente o lançamento de mais um trabalho autoral, que promete marcar sua trajetória profissional: “ Depois de muitas semanas de trabalho árduo, finalmente estamos próximos de apresentar pro público nosso novo single, tá muito especial e com uma batida bem dançante, vai virar hit com certeza”, adianta cantora sobre sua música.