Bruna Marquezine, a primeira brasileira em um filme de super herói da DC

Na última terça-feira (08), Bruna Marquezine foi divulgada pelo site especializado em cinema, The Wrap, que fará parte do elenco do filme, “Besouro Azul”, em Hollywood. Bruna compartilhou com seus seguidores e fãs do Instagram o videochamada com o produtor John Rickard, recebendo a notícia e foto exclusiva do elenco do filme confirmado, além dela, o elenco conta com Belissa Escobedo e Harvey Guillén. “Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… Hoje tô revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas FINALMENTE eu posso dividir com vocês! Uma BRASILEIRA em um filme de super herói da DC!? E essa brasileira sou EU?” relata a atriz na publicação e finaliza agradecendo por ter lhe escolhido para dar a vida a Penny.

Muito emocionada, Bruna fala nos storys do Instagram, agradecendo o apoio e carinho que recebeu do público, conhecido e desconhecido e até de um funcionário do hotel onde estava hospedada, pela conquista no filme de DC e primeira oportunidade em Hollywood. Ela menciona no video que, por muito tempo recebeu muitas críticas, do seu trabalho e da vida pessoal e fica feliz em vê a torcida que possui para o filme. “Como eu to feliz de vê tanta gente torcendo!” Disse a atriz. O filme terá estreia em agosto de 2023. A atriz, fará o papel da Penny, par romântico do super-herói, o protagnista Jaime Reyes, que será interpretado por Xolo Mariduena, muito conhecido pelo Miguel de Cobra Kai.

Em uma entrevista ao podcast “Mamilos”, Bruna disse que essa não foi a primeira vez que fez testes para alguma produção de filme de heróis da DC. E, que no final de 2021, a atriz informou que ficou em segundo lugar para interpretar a Supergirl, no filme The Flash, mas que por conta da pandemia não conseguiu chegar em Los Angeles para finalizar as audições presenciais.

Bruna Marquezine, integrante do elenco do filme “O Besouro Azul”.

Fonte: R7/Foto:Reprodução/IGN