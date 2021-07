Bruna Marquezine deixa fãs animados ao postar vídeo com Enzo Celulari

Fãs voltaram a shippar o casal após Enzo aparecer em um Stories postado pela atriz, para parabenizar amigo dos dois

Após rumores de que o relacionamento com Enzo Celulari teria chegado ao fim, Bruna Marquezine animou os fãs ao aparecer ao lado do empresário no Instagram, em um Stories postado na madrugada desta quinta-feira (22/7).

Na publicação, feita para parabenizar Gabriel David, um amigo que ela e Enzo têm em comum, o aniversariante está segurando Mia, gatinha que Bruna e Enzo adotaram juntos enquanto namoravam. Enzo aparece ao lado esquerdo dando um beijo no bichinho de estimação. Dá para saber que o registro é antigo, já que Mia ainda está filhote.

“Feliz seu dia, tio da Mia! Você tem um coração lindo, Biel. Te admiro muito! Te desejo tudo de melhor, meu querido!”, escreveu Bruna no registro. “Que você continue sendo esse ser humano ímpar, de coração gigante e sono pesado. Te amo”, escreveu Enzo, com uma foto do amigo dormindo.

Apesar do registro ser antigo, o gesto de Bruna deixou os fãs animados. “Eles nunca terminaram”, opinou uma fã. “Eu ameiii. Neymar não merece a Bruna e espero que ela e Enzo fiquem juntos”, comentou outro. “Isso sim é um casalzão”, disse uma terceira pessoa.

Bruna e Enzo assumiram oficialmente o namoro no início do ano. A relação, contudo, teria chegado esfriado no começo deste mês, mas os dois não confirmaram — nem negaram — a informação.

Fonte: Metrópoles / Foto: Reprodução