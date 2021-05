Bruna Marquezine fala de namoro com Enzo Celulari e lembra distúrbio de imagem: ‘Eu queria me machucar’

Bruna Marquezine, que estreou na televisão aos 6 anos e atuou em 14 novelas, falou sobre a carreira na interpretação, além de comentar sobre seus posicionamentos e de explicar por que motivo levou seu namoro com Enzo Celulari às sessões de terapia. A atriz detalhou ainda o sofrimento ao enfrentar depressão e distúrbios de imagem no passado.

— Eu tinha postado uma foto minha e vi comentários de que estava magra demais, feia demais, de que eu tinha anorexia – na verdade, falam isso até hoje. Mas ninguém sabia que eu tinha acabado de enfrentar um perrengaço, do mal que eu havia feito contra o meu corpo. À noite, tinha fome, pedia uma pizza e comia inteira. Ficava muito mal e tomava dois lacto-purgas, um laxante pesado. No dia seguinte, acordava passando mal, ia ao banheiro, botava pra fora todos os nutrientes. Se eu quisesse emagrecer, bastaria fazer refeições com uma composição saudável. Mas eu estava depressiva — revelou ela, em entrevista à “Elle Brasil”.

Bruna afirma que, ao olhar para trás, percebe a gravidade do transtorno:

— Eu queria era me machucar. Fui fazendo isso por meses. Aí, na véspera do Natal, fui parar no hospital, com um início de pedras nos rins. Ali, eu vi a violência que estava cometendo contra o meu corpo. Hoje eu penso tão diferente que é até difícil justificar a lógica que eu seguia.

Para a atriz, os usuários das redes sociais têm que se atentar a um comportamento que se torna cada vez mais comum:

— Se você tem uma vida ativa nas redes sociais, é muito difícil não se comparar. Isso está na raiz do comportamento nessas plataformas. Cresci nesse meio e fui aprendendo na marra a filtrar, mas tem coisa que acaba machucando.

Bruna Marquezine comentou ainda sobre sua decisão de tornar público o namoro com Enzo Celulari, filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari:

— Enzo apareceu na minha vida neste momento superdelicado. Quem imagina que vai começar a namorar no meio de uma quarentena? Eu estava uns quatro anos sem ter um namoro e fiquei muito bem sozinha – coisa que nunca tinha conseguido fazer. Desde o início, foi muito leve, me fez muito bem. É um lugar onde eu me sinto muito segura e isso é tão bom… Foram muitas sessões de terapia para me acostumar com a paz de ter um relacionamento tranquilo. É muito potente viver dentro de um relacionamento de respeito, de admiração, de tranquilidade.

No elenco de “Maldivas”, da Netflix, a atriz que iniciou a carreira na infância conta por que enfrentou a dificuldade de decidir não fazer mais novelas:

— Finalizar uma trajetória de tantos anos dentro da Globo foi muito delicado, muito sofrido. Sabia que seria arriscado, principalmente financeiramente, encerrar um contrato seis meses antes do término pra ter mais liberdade de escolha na carreira. Ouvi de muita gente que eu não deveria fazer. Mas eu estava frustrada havia anos.

Ela explica que começou a questionar seu talento e sua dedicação ao trabalho:

— Entendo o valor cultural gigantesco das novelas pro nosso país, entendo quantas pessoas apreciam e são profundamente tocadas por elas – mas é um formato que fiz a vida inteira e já não aguentava mais. Eu não era mais feliz e começava a descontar essa frustração na arte em si, já estava me questionando se eu era atriz, se era capaz, se queria continuar. Aí entendi que o problema não era a atuação, era o formato. Eu estava sofrendo e, ao mesmo tempo, queria entregar pra empresa tudo o que ela precisava. Então, pensei em fechar o ciclo. Mas, ao meu redor, todo mundo dizia: não faz. Foi bem difícil.

Enzo Celulari e Bruna Marquezine em Fernando de Noronha (PE) (Foto: Reprodução)