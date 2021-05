Bruna Marquezine passeia em shopping e quebra vaso de loja de luxo

O que seria apenas um passeio tranquilo acabou em prejuízo para Bruna Marquezine. Na tarde desta segunda-feira (3), a atriz visitava uma loja de luxo em um shopping de São Paulo e acabou quebrando um vaso.

A atriz pagou pelo prejuízo causado à loja e se divertiu dividindo fotos com seus seguidores

Bruna, no entanto, não perdeu o bom-humor e dividiu o acontecido com seus seguidores do Instagram. Nas imagens, a atriz aparece pagando o prejuízo que causou.

“Era para ser só um passeio tranquilo pelo shopping até que…”, escreveu nas imagens a namorada de Enzo Celulari.

Fonte: Ecos da Notícia