Bruno Collaço se despede do Paysandu: “sorrimos, choramos e vivemos intensamente.”

Minutos após a reportagem do ge divulgar que o lateral-esquerdo Bruno Collaço está de saída do Paysandu, o jogador se despediu do clube nas redes sociais. Em comunicado, o atleta agradeceu o tempo em que esteve no Papão.

– Foram três anos de muita luta, muita entrega, alegrias e algumas tristezas. Acertei, errei, corrigi e tentei novamente. Mas saio com a certeza de uma coisa, nunca faltou entrega e comprometimento para honrar essa camisa. […] Aqui, eu e minha família sorrimos, choramos e vivemos intensamente. Sem dúvida, esse lugar marcou nossos corações.

Me despeço com muito carinho e gratidão pelo clube, pela torcida e por todo povo paraense que tão bem nos acolheu.

Collaço chegou ao Paysandu para a temporada 2019. Fez um bom primeiro ano e renovou para 2020. Posteriormente, assinou um novo vínculo até o fim de 2021. Ao todo, vestiu a camisa bicolor em 84 partidas. Segundo apurou a reportagem do ge, o jogador está encaminhado com uma equipe da Série B.

Titular da posição por duas temporadas, acabou perdendo espaço para o jovem Diego Matos. Em junho, o lateral sofreu uma pancada na região lombar em um treino e exames de imagem identificaram fraturas nas duas vértebras no local da lesão. Ele está em fase final de transição.