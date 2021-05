Bruno Covas é intubado em UTI após sangramento no estômago

O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), precisou ser intubado e transferido nesta segunda-feira (3) para a UTI do hospital Sírio-Libanês, capital paulista após descobrir um sangramento no estômago.

O exame de endoscopia apontou que a hemorragia ocorre em decorrência de uma úlcera na região do tumor que ele possui na cárdia, passagem do esôfago para o estômago. De acordo com o boletim médico, o sangramento está “sendo controlado com medidas de hemostasia local”.

Devido ao atual estado de saúde, as sessões de quimioterapia e imunoterapia desta segunda-feira (3) precisaram ser suspensas.

Covas foi internado neste domingo (2) a fim de tratar náuseas e vômitos decorrentes do tratamento contra os novos focos de câncer. Ele pediu afastamento de 30 dias do cargo na Prefeitura de São Paulo para cuidar da saúde.

Fonte: Pleno News