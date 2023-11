Bruno de Luca se pronuncia sobre acidente de Kayky Brito; veja

O ator Bruno de Luca se pronunciou pela primeira vez nesta sexta-feira (3) após o atropelamento do também ator Kayky Brito e disse que ainda mantém amizade com o artista. Bruno foi indiciado pelo Ministério Público por omissão de socorro.

Em um longo texto publicado no Instagram, Bruno disse que vive “uma angústia muito grande” desde o dia do acidente e que manteve contato com a família do ator para que fosse atualizado sobre seu estado de saúde. Ele ainda contou que Kayky o atualiza sobre os progressos clínicos e na fisioterapia depois de receber alta.

O ator comentou que os dois decidiram se reunir naquela noite já que, desde que o amigo se mudou para Curitiba, seus encontros “ficaram mais raros”.

– Naquela noite, nos encontramos para celebrar os novos momentos das nossas vidas: paternidade, família, novos objetivos. Infelizmente, toda essa empolgação nos fez exagerar na bebida, e esse exagero transformou comemoração em tragédia – descreveu.

O artista relatou que começou tratamentos para cuidar de sua saúde mental e que o acidente o deixou em “estado de choque”.

– Na minha cabeça, eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado – prosseguiu.

Segundo a psiquiatra que realiza o seu tratamento, Bruno teria desenvolvido um quadro de “amnésia dissociativa” – “um tipo de perda de memória provocada por trauma ou estresse que resulta na incapacidade de recordar informações pessoais importantes”. O ator afirmou ter apenas “flashes” do atropelamento e contou que havia marcado um voo para São Paulo no dia seguinte.

Conforme o artista, ele teria enviado uma mensagem a Kayky para saber se o amigo também tinha presenciado o ocorrido, mas não obteve resposta. Mais tarde, ele teria recebido uma ligação de Sthefany Brito, irmã de Kayky, que perguntava pelo ator.

– Eu disse que ele deveria estar na casa dos pais, já que eu tinha me despedido dele – afirmou.

Na sequência, Sthefany ligou novamente para contar que o irmão havia dado entrada no hospital.

– Na minha cabeça, jamais seria ele o acidentado – escreveu Bruno.

O ator chegou a embarcar para São Paulo, mas soube do estado de saúde do amigo por meio de jornais.

– Cancelei meu trabalho, voltei no primeiro voo que consegui vaga e fui direto para a casa da família dele. Conversamos, nos emocionamos muito. Em nenhum momento a família do Kayky duvidou do que eu contei – relatou.

Bruno comentou que os dois mantêm uma amizade há mais de 20 anos.

– Passamos por muitos momentos felizes, mas também por momentos muito delicados, em que eu sempre estive ao lado de Kayky – disse.

O ator afirmou que, “se pudesse escolher”, teria tido outra reação no momento do acidente.

– O meu arrependimento daquela noite é não ter puxado o Kayky com mais força, ter percebido que já estava tarde e ido embora – descreveu.

Ele agradeceu às pessoas que lhe prestaram apoio durante o período e também a Diones Coelho da Silva, motorista que prestou socorro ao amigo.

– A felicidade é um bem precioso que deve ser buscado todos os dias. Eu seguirei buscando a minha – finalizou.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Fabricio Pioyani / AgNews