Bruno desiste de aposentadoria e assina com novo clube do Rio

Após anunciar a aposentadoria na última quinta-feira (13), o ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes recuou e não irá mais se aposentar. Além de ter voltado atrás, o jogador de 36 anos ainda assinou com um clube novo. Conforme anunciou dois dias depois, no sábado (15), ele irá defender o Atlético Carioca e disputar a Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro.

– Seja bem-vindo! Bruno Souza é o vigésimo quinto reforço anunciado oficialmente para disputa do campeonato carioca [da] série C 2021 – diz o comunicado do clube.

Bruno chegou a declarar que “futebol é coisa do passado” e que se dedicaria ao trabalho de investidor.

