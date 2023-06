Bruno usou fio de telefone para matar Jeff Machado, diz Jeander

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta sexta-feira (2), Jeander Vinícius da Silva Braga, acusado de participar da morte do ator Jeff Machado, que teve o corpo encontrado em um baú há algumas semanas.

De acordo com Braga, o responsável pela morte foi Bruno de Souza Rodrigues que teria estrangulado a vítima usando um fio de telefone.

O preso foi encontrado em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro; já Bruno não foi encontrado e é considerado foragido.

Ambos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver após confessarem ter ligação com o crime.

Os acusados chegaram a citar uma terceira pessoa como responsável pelo assassinato, mas a delegada Ellen Souto, que conduz o caso na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), descartou a existência de outra pessoa na cena do crime além de Jeander e Bruno.

Os promotores do Ministério Público afirmam que o crime foi premeditado por Bruno, com auxílio de Jeander. O crime foi cometido no momento em que eles mantinham uma relação sexual com a vítima.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução