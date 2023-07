Brusque vence o Paysandu por 2 a 0 na Curuzu

Ainda não surtiu efeito a estreia do técnico Hélio dos Anjos no Paysandu, que perdeu por 2 a 0 na noite deste sábado, 01, para o Brusque, do Estado de Santa Catarina, em jogo válido pela 11a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, série C. O confronto ocorreu no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, começando às 19h, com transmissão lance a lance da equipe dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.1130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, TV Marajoara Canal 50.1 e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, empresas do Grupo Carlos Santos, o “amigo do povo”, com patrocínio do Avisão, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Os gols foram marcados pelo lateral paraense Alex Ruan, ex-Remo, e pelo atacante Everton Bala.

Com o resultado, o Papão permanece na 16a posição na competição, com apenas 12 pontos, vizinho à zona de rebaixamento, posição muito desconfortável diante de tudo o que foi falado pela nova comissão técnica e pelos jogadores que, desde cedo se mostravam bastante confiantes em um bom resultado. Hélio dos Anjos estava longe do Bicola desde 2019.

Já o Brusque chega aos 18 pontos, sobe para a 5ª posição, impondo-se ainda mais no G8.

Paysandu e Brusque voltam as atenções, agora, para a 12ª rodada, que será no final de semana que vem. O Papão terá o desafio de encarar, em Manaus, o líder Amazonas FC. A partida será no sábado, 08, a partir das 16h (de Brasília), com transmissão da Super Rádio Marajoara e do portal de A PROVÍNCIA DO PARÁ. Já o Brusque terá outro desafio longe de casa, contra o Botafogo-PB, na Paraíba. O confronto será às 19h também do sábado.

PRIMEIRO TEMPO

Poucos chutes a gol e equilíbrio de ambos os lados. Foi assim o começo do jogo entre Paysandu e Brusque, que se apresentou com superioridade e teve um pouco mais de posse de bola, sendo mais objetivo e eficiente na hora de rondar a área do Paysandu. Já o time da casa parecia ainda buscar entender o que o novo técnico Hélio dos Anjos pretende implementar. A única finalização perigosa do time bicolor aconteceu já no final da etapa inicial.

Superior, o Brusque teve a primeira finalização na cobrança de falta do paraense Alex Ruan, ex-Remo, ainda aos 6 minutos. Ele acertou o ângulo, mas sem tanta força, e Thiago Coelho chegou a tempo na bola para fazer a defesa em dois tempos. Do outro lado, a primeira finalização dos donos da casa se deu aos 19, com Mário Sérgio. O cabeceio, porém, saiu por cima do gol sem tanto perigo para a equipe catarinense.

A reta final do primeiro tempo ainda teve uma leve pressão do Brusque, apostando nas bolas aéreas. A defesa bicolor, porém, foi bem pelo alto, demonstrando segurança. Thiago Coelho terminou a primeira etapa sem sujar o uniforme.

SEGUNDO TEMPO

No retorno para a fase complementar, as duas equipes não apresentaram alterações. Mas o Brusque, desta vez, entrou em campo com uma postura mais incisiva. Aos 10, enfim, o placar foi inaugurado. Everton Bala escapou pela esquerda e cruzou, Guilherme Queiróz teve liberdade para finalizar, mas Thiago Coelho espalmou e Alex Ruan, paraense formado do Remo, teve ainda mais liberdade para pegar a sobra e fazer 1 a 0 no placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Após seis minutos, o Brusque aumentou a vantagem em situação similar. Desta vez, Guilherme Queiróz foi lançado por trás da zaga, ganhou na velocidade e bateu forte. Thiago Coelho rebateu para frente novamente e Everton Bala foi quem apareceu para só empurrar para dentro do gol bicolor: 2 a 0, aos 16.

DESESPERO

Hélio dos Anjos colocou o time bicolor mais para frente. Bruno Alves, Dalberto, Vinícius Leite e Fernando Gabriel entraram para dar mais eficiência ao ataque. Saíram Geovane, Nenê Bonilha, Robinho e Nicolas Careca.

A medida fez o Brusque ficar mais acuado, porém eficiente na defesa e ainda perigoso nos contra-ataques. Os bicolores pecavam nas finalizações e nas tomadas de decisões. Bruno Alves se destacou nas jogadas individuais pela direita. O Papão, no entanto, abusou das bolas alçadas na área, que foram facilmente afastadas pela defesa quadricolor. No fim, o Paysandu teve sua primeira derrota em casa nesta edição da Série C. (Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Imsgem: Reprodução