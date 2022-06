BTG/FSB: Bolsonaro cresce e Lula cai, diz pesquisa

As intenções de voto para o pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, caíram nas últimas duas semanas. É isso que mostra a quinta rodada da pesquisa feita pelo Instituto BTG/FSB divulgada nesta segunda-feira (27). A mesma análise aponta evolução do atual presidente, Jair Messias Bolsonaro (PL), diante do povo.

No levantamento anterior, do dia 13 de junho, o petista aparecia com 44% e, agora, tem 43% na versão estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. O chefe do executivo, por sua vez, cresceu um ponto percentual e conta com 33% do eleitorado.

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) também oscilou, de 9% para 8%. Simone Tebet (MDB) passou de 2% para 3%. Os entrevistados que disseram não votar em nenhuma das opções somam 7%; indecisos são 3% dos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Encomendado pelo banco BTG Pactual, o levantamento entrevistou 2 mil pessoas entre sexta-feira (24/6) e domingo (26/6). A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05022/2022.

ESPONTÂNEA

No cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Lula aparece com 39%, um ponto percentual a menos que no último levantamento. Já Bolsonaro marcou 31%, dois pontos percentuais a mais que há duas semanas atrás.

SEGUNDO TURNO

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista caiu de 54% para 52%, enquanto o atual presidente subiu de 36% para 37%. Nesse cenário hipotético, a diferença caiu para 15 pontos percentuais. Outros 9% disseram não votar em nenhum dos dois candidatos e 1% não soube ou não respondeu.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução