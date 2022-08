BTG/FSB: Diferença entre Lula e Jair Bolsonaro cai 6 pontos

A pesquisa realizada pela FSB Comunicação por encomenda do Banco BTG Pactual, divulgada nesta segunda-feira (8), apontou que a diferença entre o ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) caiu seis pontos percentuais na comparação com o último levantamento, apresentado ao público no dia 25 de julho.

De acordo com a sondagem, Lula caiu de 44% para 41% da preferência do eleitorado na comparação com a última pesquisa BTG/FSB. Bolsonaro, por sua vez, subiu três pontos e avançou de 31% para 34%. A diferença apresentada na atual rodada é a menor da série histórica de levantamentos realizados pela FSB Comunicação sob encomenda do BTG.

Além dos dois, quem completa a lista dos cinco primeiros colocados são: Ciro Gomes (PDT), com 7%; Simone Tebet (MDB), com 3%; e André Janones (Avante), com 2%. O candidato do Avante, no entanto, abandonou a disputa e decidiu apoiar o ex-presidente Lula.

A pesquisa BTG/FSB foi feita com 2 mil entrevistas realizadas entre os dias 5 e 7 de agosto de 2022. O levantamento foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08028/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%. A sondagem custou R$ 128.957,83 e foi paga pelo banco BTG Pactual.

Fonte: Pleno News