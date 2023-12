Buraco escuro do tamanho de 60 planetas Terra surge no Sol

Um buraco escuro cujo tamanho equivale a 60 planetas Terra se formou na superfície do Sol, mais especificamente em sua coroa solar, a parte mais externa do astro. A mancha temporária está apontada diretamente para a Terra, e faz com que correntes de radiação mais fortes, também chamadas de ventos solares, sejam transmitidas em direção ao nosso planeta.

O caso foi identificado pelo Observatório de Dinâmica Solar (SDO) da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) e exibido em imagens registradas no último sábado (2). Conforme informações do Space Today, a cratera se formou próximo ao Equador do Sol e em 24 horas atingiu seu tamanho máximo de 800 mil quilômetros.

De acordo com explicações da Nasa, esses buracos coronais consistem em regiões de campo magnético que se abrem e expelem partículares solares pelo espaço. Considerado comum, é um fenômeno que pode surgir em qualquer região do Sol, mas tende a aparecer menos em fases de mínimo solar, quando há menor atividade do astro.

– Eles parecem escuros porque são regiões mais frias e menos densas que o plasma circundante e são regiões de campos magnéticos unipolares abertos. Esta estrutura de linha de campo magnético aberta permite que o vento solar escape mais facilmente para o espaço, resultando em correntes de vento solar relativamente rápidas e é frequentemente referida como uma corrente de alta velocidade no contexto da análise de estruturas no espaço interplanetário – disse a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional.

COMO O FENÔMENO IMPACTA NOSSO PLANETA?

Segundo os especialistas, esse buraco coronal poderia causar uma tempestade geomagnética moderada de nível G2, em uma escala que varia do G1 ao G5. Esse nível é capaz de atingir as comunicações por satélite, redes elétricas e sistemas GPS, o que ainda não foi registrado.

O fenômeno também pode provocar maior incidência de auroras boreais mais distantes dos polos.

Esperava-se que o fenômeno se encerrasse-se nesta quarta-feira (6), mas até o momento ele continua ativo, sem ter causado grande impacto para a Terra.

Happy #SunDay! This week’s space weather report includes:

· 4 C-class flares

· 3 M-class flares

· 18 coronal mass ejections

· 1 geomagnetic storm



This video from NASA’s Solar Dynamics Observatory shows activity on the Sun over the past week. pic.twitter.com/96ChOr0dxz — NASA Sun & Space (@NASASun) December 3, 2023

