Comentários de bastidores dão conta que o prefeito Edmilson Rodrigues deixará o PSOL antes do final do ano, filiando-se ao PT, seu partido de origem, com apoio de Lula e visando a reeleição em 2024. ED tem como certo, também, o apoio, ainda que indireto, do governador Helder Barbalho, do MDB, partido que deverá apresentar candidato próprio ao cargo ora ocupado pelo psolista.