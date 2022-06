Burger King lança sanduíche LGBTQIA+ com “dois pães iguais”

O Burger King se volta novamente a causas progressistas e lança uma campanha para o Mês do Orgulho LGBTQIA+, que é junho. A iniciativa “lacradora” é do Burger King da Áustria, que durante este mês servirá o Pride Whopper (Whopper do Orgulho, em tradução livre) com “dois pães iguais” – os dois pães superiores ou os inferiores. De acordo com a rede o intuito é promover “amor igual e direitos iguais”.

Em uma publicação no perfil oficial no Instagram, a gigante do fast-food diz que “pequeno toque do novo hambúrguer é destinado a colocar um sorriso em nossos rostos e nos lembrar de nos tratarmos com respeito e paz”.

Os ingredientes do sanduíche não são novos. A única diferença de fato será os pães. A campanha, veiculada apenas na Áustria, já está dividindo opinião entre os internautas.

– Não quero que minha comida seja sexualizada. Tudo bem? Podemos traçar uma linha com mais respeito? – criticou um usuário das redes sociais.

– O Burger King fez um hambúrguer “Pride” que tem dois topos ou dois fundos? Que diabos é isso? – reclamou outro.

No Brasil, o Burger King se tornou alvo de polêmicas em junho do ano passado devido a uma controversa campanha de diversidade sexual. Em um vídeo publicitário, a rede usou imagens de crianças falando o que pensam sobre o movimento LGBT+. A campanha gerou repúdio e uma onda de reações negativas.

