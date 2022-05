Burger King revela que Whopper Costela não tem costela

Após a polêmica envolvendo o McPicanha sem picanha, do McDonald’s, o Burger King também virou alvo de reclamações e denúncias de consumidores. O Whopper Costela não contém costela, apenas o aroma de costelinha.

Sob acusações de propaganda enganosa e de falta de transparência, a rede de fast food admitiu a falta do ingrediente, mas garantiu que sempre deixou a informação clara.

De acordo com o BK, a rede “sempre comunicou com clareza em todos os seus materiais de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche, produzido à base de carne de porco (paleta suína) e com aroma 100% natural de costela suína, sem aditivos e conservantes”.

O Whopper Costela foi lançado em dezembro de 2021. No site da empresa, aparece a descrição “hambúrguer de carne de porco com aquele aroma inconfundível de costelinha”.

Em nota, o Burger King afirmou que presa pela transparência.

– A transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável (…) todas as informações sobre a composição do produto podem ser facilmente identificadas nas peças publicitárias, cardápios e demais materiais oficiais do Burger King – declarou a empresa.

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) ainda não se pronunciou.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Burger King Brasil