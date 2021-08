‘Burro e bobalhão’, diz Silvio Santos sobre o neto, Tiago Abravanel

Sempre muito brincalhão e sarrista, Silvio Santos, que apareceu usando um pijama da marca de roupas de seu neto Tiago Abravanel, em seu programa no domingo (09), fez uma piada com o familiar. Na atração, o dono do SBT chamou o neto de burro e bobalhão.

Essa roupa aqui, nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas usam na rua, vão ao mercado. Aqui no Brasil não pode. E o meu neto foi burro, resolveu chamar isso aqui de pijama, Tijama (nome da marca). Você pode até ser fardado, mas se disse que é pijama, ninguém usa mais”, disse Silvio.

O veterano ainda relembrou uma conversa com Tiago: “Falei para ele: ‘O que é Tijama?’. Se estivesse em outro país, iria em qualquer lugar. Sei que essa roupa aqui, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em qualquer país da Europa, se usa normalmente. Aqui, o bobalhão do meu neto falou ‘Tijama’”.

“Eu não quero, ninguém quer tijama. Tijama é para pobre, rico não usa tijama, usa essa roupa mesmo. Agora, essa roupa tem uma dificuldade, foi difícil guardar dinheiro no bolso”, finalizou ele.

Silvio Santos e Tiago Abravanel (Crédito: Reprodução/Instagram)

Fonte: ISTOÉ