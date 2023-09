Busca por mastros na Grande Santarém anuncia a chegada do Çairé 2023 em Alter do Chão

O tradicional cortejo fluvial e busca dos mastros que antecede a festa do Çairé, realizada este ano de 14 a 18 de setembro, já é neste sábado, 09. A manifestação é parte do rito tradicional que destaca a cultura indígena amazônica.

A acolhida e café da manhã será no Tribal Restaurante Indígena, localizado na Travessa Antônio Agostinho Lobato, 1-39. Em seguida, comunitários e visitantes seguirão em procissão até a escadaria da Ilha do Amor. A saída para a procissão fluvial no Lago Verde está marcada para às 8h.

No Lago Verde, ocorrerá a procissão fluvial até a Praia Santa Luzia, onde os mastros serão buscados mata adentro.

Depois, também em cortejo fluvial, os mastros serão levados até a Praia do Cajueiro, onde ficarão até a próxima quinta-feira, 14, quando serão levados até a Praça do Çairé para serem ornamentados com folhagens e frutos e, em seguida, em um ritual religioso, serão erguidos dando início assim a festa do Çairé.

Imagem: Agência Santarém