Buscas por indigenista e jornalista britânico chega ao 4° dia no Amazonas

A força-tarefa que atua nas buscas pelos indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips entra no quarto dia de trabalho nesta quinta-feira (9).

Até o momento, quatro pessoas foram ouvidas e um homem foi preso suspeito de envolvimento no desaparecimento da dupla. Ele teria feito ameaças a índios que auxiliam os agentes da força-tarefa nas buscas.

Nessa quarta-feira (8), as buscas foram intensificadas no Vale do Javari e a Justiça decretou que o Governo Federal disponibilizasse reforços para cobrir a maior área possível em tempo hábil.

Apesar dos esforços, nenhum vestígio de Bruno e de Dom foram encontrados até agora e a aflição das famílias só aumenta. O indigenista e o jornalista britânico desapareceram no último domingo (5), a caminho de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas, enquanto produziam material para um livro sobre os indígenas da Amazônia.

Fonte: Portal do Holanda

Foto: Arquivo pessoal