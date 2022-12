Buscas por vítimas de deslizamento no Paraná entram no terceiro dia

Nesta quinta-feira (1º), as buscas por vítimas do deslizamento de terra em Guaratuba , no Paraná , entraram no terceiro dia. A estimativa é que ao menos 30 pessoas ainda estejam desaparecidas , segundo o Corpo de Bombeiros .

Na quarta (30), um drone com câmera termal foi utilizado no local, mas não identificou calor de possíveis sobreviventes da tragédia. Já nesta quinta a Defesa Civil em conjunto com os Bombeiros retomaram as buscas por volta das 6h30.

Até o momento, dois corpos foram encontrados e seis pessoas foram regatadas com vida. Ao menos 10 veículos de passeio e seis carretas foram arrastadas pela lama na última segunda (28) após fortes chuvas na região. As informações são do governo do Estado.

Estão trabalhando no local aproximadamente 54 bombeiros militares do Paraná, além de engenheiros e geólogos. Toda área está sendo analisada para garantir a segurança das pessoas que estão fazendo o resgate.

Segundo autoridades a rodovia permanece interditada, sem previsão de liberação.

Fonte: IG/Foto: Adryel Pabst/Prefeitura de Garuva