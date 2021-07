Cabeça de mulher é encontrada onde apareceu cadáver de homem

A cabeça de uma mulher, com um pano vermelho na boca, foi encontrada, na manhã de hoje (10), dentro de um saco de plástico, na beira do Rio Tocantins, na Folha 6 da Nova Marabá, na Região Carajás, sudeste paraense. O restante do corpo não foi localizado no local. O achado macabro foi feito por uma pescadora da região, que avisou os outros pescadores e eles acionaram o Corpo de Bombeiros para fazerem o resgate do órgão.

Logo em seguida os agentes do Instituto Médico Legal recolheram a cabeça e a encaminharam para exame pericial. A Polícia Civil está investigando o caso, mas tem um mistério para resolver, já que há três dias, o corpo de um homem foi encontrado boiando na margem esquerda do Rio Tocantins, a cerca de 300 metros do local onde agora foi encontrada a cabeça da mulher.

Assim como a mulher, o homem encontrado morto ainda não foi identificado e há uma suposição de que os dois homicídios tenham ligação entre si. Uma equipe de reportagem do portal Correio de Carajás informou que não encontrou as autoridades policiais responsáveis pelo caso para que pudessem falar sobre o assunto.

Para o Correio, não parece ser coincidência essa cabeça humana encontrada à beira rio, na Folha 6, a apenas 300 metros de um cadáver de homem achado na última quarta-feira. Trata-se de mais um mistério a ser desvendado pela equipe do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, em Marabá. O que se sabe até o momento, apenas, é que não se tratava de afogamento. O homem foi executado com vários golpes de faca.

O cadáver estava boiando no rio, próximo ao Balneário do Piu Piu e do Teletubbies, na Folha 6. Após receber a informação, a polícia acionou o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do corpo. O cadáver do homem estava perto de um matagal, próximo à beira. No momento da remoção do corpo, foi verificado que a vítima possuía várias perfurações de arma branca e tinha cortes profundos no pescoço.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação