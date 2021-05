Cabelereiro inova em Ananindeua: “com ou sem frescura”?

Métodos não convencionais de publicidade são usados por pequenos empreendimentos que, com recursos escassos, buscam conquistar o cliente através de algo chamativo, que se aproxime ao cotidiano vivido pelo consumidor, o que pode ser feito pelo uso de algum tipo de trocadilho, piada ou gíria regional.

É uma maneira de atrair a atenção de um grande número de pessoas usando a criatividade e, sem dúvidas, disso o paraense entende.

Quem passa na Avenida Mário Covas, na entrada do Conjunto Jibóia Branca, pode ver a placa de um cabelereiro que usa do bom humor para atrair clientes. No enunciado ele dá duas opções de corte de cabelo que estão na promoção: com ou sem frescura.

Sendo que a primeira modalidade custa um centavo a mais, ou seja, 5 reais. A ideia tira o sorriso de quem se depara com a placa e aumenta a curiosidade dos que são vaidosos com a cabeleira. De todo modo, a promoção vale a pena, pois na região é difícil encontrar cortes de cabelo com valor abaixo de 15 reais.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Emanuel Maciel