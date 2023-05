Cabo da Polícia Militar é assassinado a bala no 40 Horas, em Ananindeua

Três homens em um carro branco de placa e modelo não identificados mataram, ontem, sábado, 27, o cabo da Polícia Militar Marcos Vinícius Leite Lima. Era o Cabo Leite, nome de guerra.

O crime ocorreu à tarde, na Estrada do 40 Horas, hoje, Avenida Hélio Gueiros, no município de Ananindeua, na Zona Metropolitana de Belém.



A vítima recebeu tiros à queima-roupa na região da barriga e cabeça. Ainda foi socorrida até um hospital, mas já chegou sem vida no local e o corpo foi removido para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.



Segundo informações na tarde de ontem, várias viaturas da Polícia Militar diligenciaram pelas adjacências, mas, até a manhã deste domingo, não havia pistas sobre os autores do crime, de execução, contra o Cabo Leite.



As investigações sobre o caso, inicialmente, são realizadas pela Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana da Cidade Nova. Há imagens de câmeras de segurança circulando pelas redes sociais mostrando o momento em que o policial foi executado covardemente pelo trio que fugiu para local incerto e não sabido.

Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar