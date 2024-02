Cabo de alta tensão atinge piscina e deixa três mortos em Curitiba

Na tarde deste domingo (4), ao menos três pessoas morreram e nove ficaram feridas após um cabo de alta tensão romper e atingir a piscina de um parque aquático de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Uma das vítimas que foram a óbito é uma gestante de 23 anos. As outras duas mortes são de um adolescente de 17 anos e uma mulher de 54, que seriam da mesma família.

A suspeita é de que um raio tenha atingido um poste e provocado a queda do fio. A informação, no entanto, não é oficial.

– Como tivemos descargas de raios, começamos a tirar as pessoas da piscina, mas sete ainda estavam lá quando o fio arrebentou. Tudo indica que um galho fez romper esse fio. Essas pessoas foram eletrocutadas, mas duas rapidamente conseguiram sair da piscina – explicou Elmo Cavassin um dos responsáveis pela chácara em que a piscina está instalada, ao site de notícias locais Banda B.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as condições climáticas impediram a chegada de um helicóptero de socorro. As vítimas graves foram levadas por terceiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Branco do Sul. Os demais feridos foram encaminhados a diferentes hospitais da região.

O proprietário lamentou pelos que perderam a vida

– A gente aluga a piscina com o quiosque junto. Que Deus possa consolar essa família – disse.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay