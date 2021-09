Cabo do Exército morre afogado na praia do Vai-Quem-Quer, em Cotijuba, ilha de Belém

Um cabo do Exército morreu afogado em Cotijuba, ilha de Belém, por volta das 14h neste domingo (12).

A vítima foi identificada como Gabriel Barbosa Coelho, de 22 anos. O corpo dele foi resgatado por equipes do Grupamento Marítimo (GMAF) do Corpo de Bombeiros Militar, na praia do Vai-Quem-Quer, por volta das 17h30.

Segundo os Bombeiros, duas vítimas estavam no ocorrido, uma foi resgatada e outra afundou antes da chegada do Guarda Vidas.

Gabriel Coelho era natural de Formosa, em Goiás, e atuava no Centro de Logística de Mísseis e Foguetes.

Ele foi levado para o porto do Grupamento Fluvial, localizado na Avenida Arthur Bernardes, na capital. O Centro de Perícias Científicas foi acionado.

Em nota, o Comando Militar do Norte lamentou a morte. “No momento e com prioridade, o CMN e o Comando Militar do Planalto (CMP) prestam total assistência aos familiares do militar e aos seus pares que o acompanhavam”, afirma a nota.