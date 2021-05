Cabo submarino que liga Brasil e Europa operará em junho

O primeiro cabo submarino de alta capacidade que liga diretamente Brasil e Europa vai entrar em operação a partir do mês de junho. O equipamento vai interligar continentes com internet de alta velocidade.

As informações vão trafegar pelos 6,2 mil km do cabo que atravessa o oceano numa velocidade de 100 Tbps (terabits) e latência (tempo de resposta na transmissão dos dados) de 60 milissegundos. A fibra ótica já chegou à Portugal.

A conexão do cabo submarino vai potencializar as oportunidades de pesquisa, desenvolvimento de projetos e programas na América Latina e Europa pelas próximas décadas. Parte da capacidade do cabo submarino será utilizada para projetos de interconexão acadêmica que reúne diversas instituições de pesquisa de países da Europa e da América Latina e melhorias na experiência de jogos em tempo real.

O ministro brasileiro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes, participará, na próxima terça-feira (1), em Portugal, da cerimônia que marca o início da operação do cabo.

Fonte: Pleno News

Por: Monique Mello